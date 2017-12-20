Алтайское предприятие столкнулось со сложностями из-за ажиотажа в портах

Владимир Локтюшов,

начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике:

— У предприятия есть контракты, они готовы их выполнять. Но возникла проблема с перевалками в портах. Они забиты. Сами знаете, какой в этом году урожай зерна.

По его словам, предприятие экспортирует сульфат натрия в десятки стран Европы и Африки. Продукция "Кучуксульфата" востребована в том числе потому, что в этой нише по всему миру работают лишь несколько производителей.