Куда пойти в "Ночь музеев-2018" в Барнауле

Клоуны со спичками

В 20:00 на "Спичке" откроются несколько уличных площадок: здесь будут фокусы со спичками, "драки" спичками и большие головоломки из спичек. Во всём этом можно поучаствовать.

В 21:00 театральное товарищество "Нос" представит в зале арт-площадки клоунские миниатюры. А в 22:00 творческая группа "AltShow" устроит грандиозное огненное шоу на площадке перед главным зданием.

Медведи и велокарнавал

В "Туриной горе" откроют яркую выставку барнаульских художников о велосипедах "Счастье о двух колесАх". Любой желающий, крутя педали специального "вело-блендера", сможет приготовить чудесный фреш. Рекомендуют прихватить с собой парочку апельсинов.

Центр современных ремесел "Алтайский мишка" расскажет легенды о медвежьих культах и оберегах и презентует старинных игрушечных медведей из частной коллекции. В 20:10 здесь начнётся велокарнавал. Участниками могут стать все с непременным условием: иметь собственный велосипед и предстать в экстравагантном виде.

Авангард как он есть

Дом актёра на Алтае приглашает на авангардную вечеринку "Кислород 2.0". Здесь соберутся ценители театрального искусства, качающей музыки и теплого общения. В ответе за музыку диджеи wildwood и ma yammi yan. Гостей ждёт выставка аэрографа Ивана Илющенко, также перформанс от актеров, художников, музыкантов и режиссеров. Будет работать бар и кухня. Начало в 22:00.

Японская ночь

В галерее "Бандероль" работает выставка Павла Бежацкого (гравировка по фарфоровым тарелкам). Здесь утроят ретроспективу аниме Хаяо Миядзаки и научат каллиграфии остроконечным пером. В 22:00 можно принять участие в конкурсе на лучшее хокку с призами от галереи.

С 19:00 во дворике будут играть группа Николая Косых, "Destroy" и "Караул" & Co. А с 22:30 включат "Открытый микрофон" и можно будет что-нибудь исполнить самому.

Экзотические мастер-классы

В Барнаульской школе искусств №1 на ул. Некрасова, 18 в эту ночь можно многому научиться. С 19:00 до 20:00 пройдут мастер-классы по лепке, гризайлю (рисование тонами одного цвета), граттажу (выцарапывание на листе, залитом тушью), монотипии (графическая печать), маркетри (деревянная мозаика). С 20:00 стартуют мастер-классы по гравюре, портрету, акварельным этюдам.

Живность и самураи

В ГМИЛИКА в 19:00 начнётся благотворительная фотосессия от зоозащитников "Ласки". Можно будет пожертвовать любую сумму от 50 рублей в копилку приюта и сфотографироваться со "знаменитостями": борзыми Бьяной и Забавой, хаски Орханом, Салютом и Искрой, лошадью Даяна и конём Сальвадором, а также с ручной козой Вербой.

В это же время тут выступит федерация карате, а "Клан Такеда" покажет боевые искусства Японии: обнажение меча, технику тамешигири (разрезание предметов) и схватку в доспехах.

Алиса, Шляпник и прочий Freak-театр

"Горная аптека" в эту ночь устраивает "Зазеркалье". В 19:30 начнётся представление эпатажных артистов Freak-театра Happy End. В 21:00 в Шляпник станцует знаменитую "джигу-дрыгу", присоединиться к нему могут все.

Аптека вновь удивит гостей масштабным приготовлением блюда. В прошлые годы гости уже пробовали 100-литровый облепиховый коктейль и самую большую сладкую "таблетку". Что будет в этот раз, держат в секрете.

Гарри Поттер и заколдованный театр

В театре кукол "Сказка" откроют "Ночь музеев" в 18:00 знакомством с видами кукол, уроками кукловождения и селфи с куклами театра. А в 18:30 и 20:30 здесь проведут квест-бродилку по мотивам романа о Гарри Поттере "Заколдованный театр" (опасные путешествия по лабиринтам театра, наука зельяварения, загадки, тайны, магия и волшебство).

Составить свой маршрут вы можете, посмотрев все события на 19 мая в нашем календаре.