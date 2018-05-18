Куда пойти в "Ночь музеев-2018" в Барнауле

19 мая в 19:00 в Барнауле начнётся ежегодная акция "Ночь музеев". В этот день большинство арт-площадок города будут открыты до 02:00. Музейщики заготовили десятки мастер-классов, экскурсий, концертов, кинопоказов и перформансов. Можно постараться успеть везде. Афиша выбрала 8 самых интересных мест. Это точно не стоит пропускать.
Клоуны со спичками
В 20:00 на "Спичке" откроются несколько уличных площадок: здесь будут фокусы со спичками, "драки" спичками и большие головоломки из спичек. Во всём этом можно поучаствовать.
В 21:00 театральное товарищество "Нос" представит в зале арт-площадки клоунские миниатюры. А в 22:00 творческая группа "AltShow" устроит грандиозное огненное шоу на площадке перед главным зданием.
Медведи и велокарнавал
В "Туриной горе" откроют яркую выставку барнаульских художников о велосипедах "Счастье о двух колесАх". Любой желающий, крутя педали специального "вело-блендера", сможет приготовить чудесный фреш. Рекомендуют прихватить с собой парочку апельсинов.
Центр современных ремесел "Алтайский мишка" расскажет легенды о медвежьих культах и оберегах и презентует старинных игрушечных медведей из частной коллекции. В 20:10 здесь начнётся велокарнавал. Участниками могут стать все с непременным условием: иметь собственный велосипед и предстать в экстравагантном виде.
Авангард как он есть
Дом актёра на Алтае приглашает на авангардную вечеринку "Кислород 2.0". Здесь соберутся ценители театрального искусства, качающей музыки и теплого общения. В ответе за музыку диджеи wildwood и ma yammi yan. Гостей ждёт выставка аэрографа Ивана Илющенко, также перформанс от актеров, художников, музыкантов и режиссеров. Будет работать бар и кухня. Начало в 22:00.
Японская ночь
В галерее "Бандероль" работает выставка Павла Бежацкого (гравировка по фарфоровым тарелкам). Здесь утроят ретроспективу аниме Хаяо Миядзаки и научат каллиграфии остроконечным пером. В 22:00 можно принять участие в конкурсе на лучшее хокку с призами от галереи.
С 19:00 во дворике будут играть группа Николая Косых, "Destroy" и "Караул" & Co. А с 22:30 включат "Открытый микрофон" и можно будет что-нибудь исполнить самому.
Экзотические мастер-классы
В Барнаульской школе искусств №1 на ул. Некрасова, 18 в эту ночь можно многому научиться. С 19:00 до 20:00 пройдут мастер-классы по лепке, гризайлю (рисование тонами одного цвета), граттажу (выцарапывание на листе, залитом тушью), монотипии (графическая печать), маркетри (деревянная мозаика). С 20:00 стартуют мастер-классы по гравюре, портрету, акварельным этюдам.
Живность и самураи
В ГМИЛИКА в 19:00 начнётся благотворительная фотосессия от зоозащитников "Ласки". Можно будет пожертвовать любую сумму от 50 рублей в копилку приюта и сфотографироваться со "знаменитостями": борзыми Бьяной и Забавой, хаски Орханом, Салютом и Искрой, лошадью Даяна и конём Сальвадором, а также с ручной козой Вербой.
В это же время тут выступит федерация карате, а "Клан Такеда" покажет боевые искусства Японии: обнажение меча, технику тамешигири (разрезание предметов) и схватку в доспехах.
Алиса, Шляпник и прочий Freak-театр
"Горная аптека" в эту ночь устраивает "Зазеркалье". В 19:30 начнётся представление эпатажных артистов Freak-театра Happy End. В 21:00 в Шляпник станцует знаменитую "джигу-дрыгу", присоединиться к нему могут все.
Аптека вновь удивит гостей масштабным приготовлением блюда. В прошлые годы гости уже пробовали 100-литровый облепиховый коктейль и самую большую сладкую "таблетку". Что будет в этот раз, держат в секрете.
Гарри Поттер и заколдованный театр
В театре кукол "Сказка" откроют "Ночь музеев" в 18:00 знакомством с видами кукол, уроками кукловождения и селфи с куклами театра. А в 18:30 и 20:30 здесь проведут квест-бродилку по мотивам романа о Гарри Поттере "Заколдованный театр" (опасные путешествия по лабиринтам театра, наука зельяварения, загадки, тайны, магия и волшебство).
Составить свой маршрут вы можете, посмотрев все события на 19 мая в нашем календаре.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.