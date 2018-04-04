Двигать мебель и считать деньги: что нужно делать в Чистый четверг, чтобы стать богаче и счастливее

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Традиции и обычаи в Чистый четверг

Посчитать деньги

По старой традиции, в Чистый четверг в течение дня нужно трижды пересчитать все деньги в доме. Этим следует заниматься рано утром, в полдень и на закате. Считать деньги в Чистый четверг нужно в тайне, без посторонних людей. Только тогда обряд сработает, и семья будет жить в достатке.

Искупаться

Чтобы быть весь год здоровым, в Чистый четверг нужно искупаться до восхода солнца. Считается, что так можно смыть грехи. В Чистый четверг нужно попариться в бане или принять ванну с пеной. Вода в этот день приобретает защитные свойства, поэтому ей можно "смыть" болезни и негатив.

В ночь перед Чистым четвергом нужно положить в сосуд с водой серебряную вещь. Считается, если 5 апреля умыться такой водой, то нечистая сила человека не тронет.

Сделать генеральную уборку

Если в Чистый четверг провести генеральную уборку, то в жизни будет много радости. Существует народное поверье, что если затеете генеральную уборку в доме в Чистый четверг, то найдете любимые вещи, которые были утеряны.

Выбросить ненужное

Очищение тела и души в Чистый четверг можно начать с уборки личного пространства. Из квартиры следует выбросить все ненужные вещи — одежду, бытовую технику, старую мебель, посуду с трещинами. По поверьям, вместе с хламом из дома уйдут проблемы и неприятности.

Причаститься

Чтобы очиститься от грехов и плохих мыслей, следует сходить в церковь на исповедь и причаститься.

Заговоры в Чистый четверг

На деньги

Перед уборкой в ведро с водой нужно положить монету. Если вымыть этой водой окна и двери, то в течение года денежные доходы будут расти. После уборки, достаньте мелочь из воды и положите в дальний угол квартиры на неделю. Воду нужно вылить вдали от дома, там, где ничего не растет.

На мыло для привлечения мужчины

Нужен кусок мыла ручной работы, который включает натуральные компоненты. Утром в Чистый четверг сходите в баню (желательно — от восхода солнца до десяти утра) и помойтесь этим мылом. Считается, что им нельзя делиться с другими людьми.

Уборку в доме в Чистый четверг нужно сделать этим же мылом. Предки во время такой уборки приговаривали слова: "(Имя) ко мне липнет, как мыло". Если мыло оставалось, его относили к церкви и оставляли под порогом или у ограды. Если провести такой обряд, то возлюбленный станет оказывать вам знаки внимания.

Народные приметы в Чистый четверг