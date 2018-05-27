Курьезные вывески и объявления с российских просторов

Вывески и объявления - это отдельная категория, над которой можно смеяться вечно. Ведь наши соотечественники, пытаясь донести до потенциального клиента определенную информацию, нет-нет, да и накосячат. Эти 17 творческих вывесок и объявлений сражают наповал своим содержанием.

Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Курьезные вывески и объявления. Фото: СС0. Источник