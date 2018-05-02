Лидер армянской оппозиции призвал к тотальному гражданскому неповиновению

Публикация от Армения 🇦🇲 Armenia (@armeniya.info) 1 Май 2018 в 1:42 PDT

Никол Пашинян,

лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк":

— Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершится победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения.

Накануне правящая Республиканская партия не поддержала кандидатуру Пашиняна при назначении на пост премьера. За него проголосовали 45 депутатов, но 56 высказались против.

По словам лидера оппозиции, правящая Республиканская партия надеялась, что после этого решения начнутся столкновения.

— Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии, - сказал Пашинян.

Он призвал сторонников к тому, чтобы "не было никаких инцидентов".

Вторая попытка назначения должна состояться 8 мая. Пашинян намерен повторно выставить свою кандидатуру. Если его вновь не утвердят (или другого кандидата), парламент по закону должен быть распущен.

Напомним, прежний лидер государства Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля после 10-дневных массовых демонстраций. До этого он руководил страной 10 лет.