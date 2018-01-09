Лидером фракции КПРФ в Бийске станет молодой бизнесмен

Руководителем фракции КПРФ в Бийской гордуме вероятнее всего станет Тимур Знагован, 34-летний предприниматель. Его кандидатуру крайкому партии 8 января предложили сами депутаты, сообщила altapress.ru Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов. Знагован займет место Константина Шебалина, умершего 2 января.
На выборах в сентябре 2017 года Тимур Знагован баллотировался в составе партсписка и как одномандатник по округу №14.
По словам Марии Прусаковой, решение об избрании нового руководителя фракции будет рассмотрен на ближайшем заседании крайкома КПРФ.
Напомним, Константин Шебалин умер 2 января. Его смерть стала внезапной. Буквально в конце 2017 года Прусакова в интервью altapress.ru сказала, что Шебалин - ее главное открытие на этих выборах.
Мария Прусакова,
первый секретарь краевого отделения КПРФ:
— Лично для меня он — человек-открытие. Наличие судимостей, конечно, могло смутить, в том числе и мое вышестоящее руководство. Но при этих его биографических данных он дважды побеждал на округе в Бийскую гордуму, а также в АКЗС. И это не смущало представителей партии власти, кстати. В моих глазах все его грехи отмолили избиратели, которые так высоко оценили его авторитет в городе. Шебалин показал самый высокий результат среди одномандатников на выборах 2017 года.
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