Лидером фракции КПРФ в Бийске станет молодой бизнесмен

Тимур Знагован

Тимур Знагован - директор бийской компании "Центр Сервис", которая принадлежит ему, а также его брату и отцу. Фирма, по данным налоговой службы, занимается широким спектром санитарно-технических, монтажных, ремонтных работ. Отец будущего руководителя фракции - Николай Знагован - известный в городе общественник, долгое время боровшийся за решение проблемы с ядовитыми и взрывоопасными отходами на территории бывшего завода "Полиэкс".

На выборах в сентябре 2017 года Тимур Знагован баллотировался в составе партсписка и как одномандатник по округу №14.

По словам Марии Прусаковой, решение об избрании нового руководителя фракции будет рассмотрен на ближайшем заседании крайкома КПРФ.

Напомним, Константин Шебалин умер 2 января. Его смерть стала внезапной. Буквально в конце 2017 года Прусакова в интервью altapress.ru сказала, что Шебалин - ее главное открытие на этих выборах.

Мария Прусакова,

первый секретарь краевого отделения КПРФ: