Лидером фракции КПРФ в Бийске станет молодой бизнесмен

Сегодня, 10:35.
Политика

Руководителем фракции КПРФ в Бийской гордуме вероятнее всего станет Тимур Знагован, 34-летний предприниматель. Его кандидатуру крайкому партии 8 января предложили сами депутаты, сообщила altapress.ru Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов. Знагован займет место Константина Шебалина, умершего 2 января. 

КПРФ.
КПРФ. Фото: Открытые источники в интернете.

Тимур Знагован.
Тимур Знагован
Тимур Знагован - директор бийской компании "Центр Сервис", которая принадлежит ему, а также его брату и отцу. Фирма, по данным налоговой службы, занимается широким спектром санитарно-технических, монтажных, ремонтных работ. Отец будущего руководителя фракции - Николай Знагован - известный в городе общественник, долгое время боровшийся за решение проблемы с ядовитыми и взрывоопасными отходами на территории бывшего завода "Полиэкс".

На выборах в сентябре 2017 года Тимур Знагован баллотировался в составе партсписка и как одномандатник по округу №14. 

По словам Марии Прусаковой, решение об избрании нового руководителя фракции будет рассмотрен на ближайшем заседании крайкома КПРФ.

Напомним, Константин Шебалин умер 2 января. Его смерть стала внезапной. Буквально в конце 2017 года Прусакова в интервью altapress.ru сказала, что Шебалин - ее главное открытие на этих выборах.

Мария Прусакова,
первый секретарь краевого отделения КПРФ:

— Лично для меня он — человек-открытие. Наличие судимостей, конечно, могло смутить, в том числе и мое вышестоящее руководство. Но при этих его биографических данных он дважды побеждал на округе в Бийскую гордуму, а также в АКЗС. И это не смущало представителей партии власти, кстати. В моих глазах все его грехи отмолили избиратели, которые так высоко оценили его авторитет в городе. Шебалин показал самый высокий результат среди одномандатников на выборах 2017 года.

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