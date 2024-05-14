«Ложный стыд». Алла Пугачева не выпустила обещанную песню

Примадонна анонсировала новый сингл, но без объяснения причин перенесла дату выхода, сообщает MK.RU .

11 мая в Telegram-канале Аллы Пугачевой можно было увидеть запись:

«Ложный стыд. Алла Пугачева. Песня доступна будет 13 мая на официальном YouTube-канале, с 14 мая на всех музыкальных платформах», — анонсировала артистка выход сингла.

Однако музыкального трека поклонники так и не увидели. Анонс также пропал с сайта Примадонны.

«Алла Борисовна перенесла дату премьеры», — пояснили позже в Telegram-канале певицы.

С чем связан перенос — неизвестно.

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачева к своему 75-летию выпустила новую песню под названием «Я плачу».

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