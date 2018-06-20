Лучший мастер "Алтай-Кокса" рассказал о соревновательном духе и профессиональных перспективах

— Соревнования проходят в несколько этапов. Это серьезный тест на умственные способности, управленческие качества и знание нормативных документов.

Участвовать может любой мастер или специалист, включенный в кадровый резерв на эту должность. Главное условие — разработать проект, внедрение которого принесет заводу ощутимый экономический эффект.

Я предложил модернизировать участок углеподготовки. Там образуются угольные отходы. Мы их продаем, но они стоят дешево. Выгоднее использовать их в дальнейшей технологической цепи. Моя идея — установить дополнительные валковые дробилки, чтобы измельчать отходы до определенной фракции. Этот проект одобрили, и уже в 2018 году завод купит такое оборудование.

Соревновательный дух ощущался. Мы же все амбициозные и хотим быть первыми. Уверен, каждый участник проекта старался войти в тройку лидеров.

Соперничество работе не мешает. Во-первых, мы мастера из разных цехов и в повседневной работе не пересекаемся. Во-вторых, мы стали одной командой. Ходили раньше по заводу и знать друг друга не знали, а сейчас познакомились, периодически созваниваемся, консультируемся друг у друга по рабочим моментам.

Я впервые участвовал в "Мастере года" в 2016 году и не занял призовое место. После сразу себе сказал: "Хочу победить". Сознательно и очень тщательно готовился, согласовывал проект с непосредственным руководителем Александром Владимировичем Майненгером. Также приходилось общаться с другими профильными специалистами, ведь требовалось технико-экономическое обоснование проекта.

О чем еще рассказал Денис — Рациональные предложения от сотрудников завода поступают постоянно. Любой небезразличный человек видит, что можно усовершенствовать в работе. Руководство открыто к таким предложениям. Каждую неделю на предприятии проходит техсовет, где любой желающий может озвучить свои соображения, услышать объективную оценку идеи и получить подсказки, в каком направлении ее развивать. Ни одна из толковых идей не остается без внимания.



— Мое образование не совсем подходило для работы на заводе. Я окончил аграрный университет по специальности "инженер-механик". В 2015 году руководитель цеха предложил мне поступить в магистратуру Кузбасского ГТУ и получить профильное образование химика-технолога твердого топлива. Завод полностью оплатил обучение. От меня требовалось только получать знания и применять их на практике. Окончил магистратуру с красным дипломом.



— Я включен в кадровый резерв. Сейчас прохожу стажировку на должности начальника производственного отдела. Знакомлюсь с технологической цепочкой всего завода, а не только моего цеха. Это дает возможность мыслить глобально.



— Каждый технолог у нас обучен нескольким профессиям, чтобы была взаимозаменяемость. Мы — настоящая команда: если выпадает одно звено, оперативно подстраховываем эту зону. Люди перемещаются, двигаются по карьерной лестнице, а тылы в это время защищены.



— Целей много. В приоритете — обучение, собственное развитие и, как следствие, карьерный рост. Если человек обучен, профессионален, это даром не пропадет. Таких людей на заводе замечают.

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