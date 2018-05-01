Труд, комсомол и весна: какой праздник мы отмечаем 1 мая

Майские праздники — любимое время многих россиян. День весны и труда позволяет "ударно" отдохнуть: в длинные первомайские выходные можно успеть сходить на демонстрацию, поработать на даче и даже съездить в небольшое путешествие. Altapress.ru рассказывает, почему День труда празднуют именно 1 мая, и как его отмечают в России и мире.
Почему 1 мая — День труда?
1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Официально первое мая объявили праздником в июле 1889 года Парижским конгрессом II Интернационала.
В Российской империи Первомай впервые отпраздновали в 1890 году. В Советском Союзе этот день был символом революции, классовой борьбы: 1 мая проводили демонстрации с плакатами, лозунгами и диаграммами о достижениях, пишет Calend.ru.
Когда 1 мая стал выходным днем в России?
1 мая стал нерабочим днем с 1918 года. Этот закреплено в Кодексе законов о труде РСФСР, сообщает wikipedia.org.
Где в мире День труда отмечают 1 мая?
День труда отмечают в 142 странах 1 мая (или в первый майский понедельник). В большинстве стран это яркий, весенний праздник, когда проходят мирные шествия, ярмарки, выступления артистов, отмечает Calemd.ru. В США, Японии и других странах тоже есть праздник, посвященный труду, но у него другие даты.
Как День весны и труда празднуют в России сегодня?
В России 1 мая проходят митинги и праздничные мероприятия, но праздник постепенно теряет свою политическую окраску. Опрос, проведенный среди россиян, показал, что все больше людей считают День весны и труда просто выходным днем, а не праздником, сообщает портал L!FE.
В Барнауле 1 мая 2018 отметят гуляниями и митингом.
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