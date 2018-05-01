Труд, комсомол и весна: какой праздник мы отмечаем 1 мая

1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Официально первое мая объявили праздником в июле 1889 года Парижским конгрессом II Интернационала.

В Российской империи Первомай впервые отпраздновали в 1890 году. В Советском Союзе этот день был символом революции, классовой борьбы: 1 мая проводили демонстрации с плакатами, лозунгами и диаграммами о достижениях, пишет Calend.ru.