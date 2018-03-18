Люди, которым чертовски не повезло с именами и фамилиями

Сегодня, 08:00.
Жизнь

Как известно, именем и фамилией новорожденного награждают родители. Когда это благозвучные Ивановы, Петровы, Сидоровы, тогда все в порядке. Но иногда случается так, что фамилия бывает настолько неблагозвучной, что человек становится объектом насмешек. 

Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.
Люди со смешными фамилиями. Фото: СС0.

Источник

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также

Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.

Новости партнеров