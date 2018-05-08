В Барнауле в заброшенном гараже обнаружили тело 15-летнего парня

Вечером 7 мая, в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой, нашли тело 15-летнего парня. По предварительным данным, несовершеннолетний мог отравиться парами вдыхаемого вещества, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. О каких веществах идет речь — ведомство не уточняет.

Тело подростка было без признаков насильственной смерти. Специалисты выехали на место происшествия, опросили ребят из компании погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.