В Барнауле в заброшенном гараже обнаружили тело 15-летнего парня

Вечером 7 мая, в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой, нашли тело 15-летнего парня. По предварительным данным, несовершеннолетний мог отравиться парами вдыхаемого вещества, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. О каких веществах идет речь — ведомство не уточняет.
Тело подростка было без признаков насильственной смерти. Специалисты выехали на место происшествия, опросили ребят из компании погибшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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