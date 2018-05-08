В Барнауле в заброшенном гараже обнаружили тело 15-летнего парня

Сегодня, 08:06.
Происшествия

Вечером 7 мая, в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой, нашли тело 15-летнего парня. По предварительным данным, несовершеннолетний мог отравиться парами вдыхаемого вещества, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. О каких веществах идет речь — ведомство не уточняет.

Гаражи.
Гаражи. Фото: Михаил Хаустов.

Тело подростка было без признаков насильственной смерти. Специалисты выехали на место происшествия, опросили ребят из компании погибшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров