Малоимущим упростят схему получения субсидий на оплату ЖКХ

Чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (только при этом условии начисляется материнская помощь), россиянам не надо будет самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ — сведения об этом, как и другие необходимые документы вместо заявителей будут запрашивать чиновники.

Как ожидается, Госдума рассмотрит соответствующие изменения в Жилищный кодекс во втором чтении уже до конца весенней сессии.

"Сейчас прослеживается тенденция по упрощению процедуры получения муниципальных и государственных услуг. В рамках этого процесса появляются нововведения, касающиеся взаимодействия между муниципальными и государственными органами с целью получения необходимых документов без участия граждан" — подчеркнул исполнительный директор юридической компании "Глазунов и Семенов" Дмитрий Семенов.

В настоящее время субсидию на оплату "коммуналки" получают малоимущие россияне, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи, пишет ura.ru.