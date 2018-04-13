Малоимущим упростят схему получения субсидий на оплату ЖКХ

Малоимущим россиянам планируют упростить процесс получения субсидии, которая полагается от государства на оплату услуг жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ), пишут "Известия".
Чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (только при этом условии начисляется материнская помощь), россиянам не надо будет самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ — сведения об этом, как и другие необходимые документы вместо заявителей будут запрашивать чиновники.
Как ожидается, Госдума рассмотрит соответствующие изменения в Жилищный кодекс во втором чтении уже до конца весенней сессии.
"Сейчас прослеживается тенденция по упрощению процедуры получения муниципальных и государственных услуг. В рамках этого процесса появляются нововведения, касающиеся взаимодействия между муниципальными и государственными органами с целью получения необходимых документов без участия граждан" — подчеркнул исполнительный директор юридической компании "Глазунов и Семенов" Дмитрий Семенов.
В настоящее время субсидию на оплату "коммуналки" получают малоимущие россияне, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.