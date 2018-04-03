Резервный фонд правительства на 2018 год уже потратили

Резервный фонд правительства обсуждался на одном из последних совещаний, сообщает "Коммерсант". По состоянию на конец февраля в нем остается 53,4 млрд "свободных" средств, следует из справки Минфина. При этом на дотации регионам ушло 36,7 млрд рублей, на поддержку сбалансированности бюджетов — 20 млрд рублей, еще 10 млрд — на ремонт детских поликлиник. 18,5 млрд запросили регионы, но Минфин, исходя из всех заявок, счел рациональным выделение только 3 млрд рублей.

К "нерегиональным" статьям расхода из резервного фонда относятся:

поддержка автопрома (12,2 млрд рублей),

направление "Кооперация и экспорт" (10 млрд рублей), поддержка проекта "Сухой Суперджет 100" (6 млрд рублей),

сельское хозяйство (7 млрд рублей — из них 5 млрд на субсидии строителям теплиц),

проект "Цифровая экономика" (3,3 млрд).

В сфере медицины средства будут направлены на помощь:

хосписам (4,4 млрд рублей),

подключение больниц к интернету (3,5 млрд рублей) и повышение квалификации врачей (2,5 млрд рублей).

Почти 80 миллиардов распределились в том числе по "отдельным мероприятиям МИД РФ", на ЛЭП на Чукотке и "Русские сезоны в Италии".

Резервы правительства на три оставшихся квартала невелики, так что в экстренном случае потребуется пересмотр бюджета, пишет ura.ru.

Резервный фонд правительства не имеет ничего общего с Резервным фондом РФ, который прекратил свое существование в конце 2017-го года. После этого он был слит с Фондом национального благосостояния, сообщала "Русская планета".