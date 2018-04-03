Резервный фонд правительства на 2018 год уже потратили

Российские власти приняли решение о расходовании большей части резервного фонда правительства на текущий бюджетный год уже в первом квартале.
Резервный фонд правительства обсуждался на одном из последних совещаний, сообщает "Коммерсант". По состоянию на конец февраля в нем остается 53,4 млрд "свободных" средств, следует из справки Минфина. При этом на дотации регионам ушло 36,7 млрд рублей, на поддержку сбалансированности бюджетов — 20 млрд рублей, еще 10 млрд — на ремонт детских поликлиник. 18,5 млрд запросили регионы, но Минфин, исходя из всех заявок, счел рациональным выделение только 3 млрд рублей.
К "нерегиональным" статьям расхода из резервного фонда относятся:
- поддержка автопрома (12,2 млрд рублей),
- направление "Кооперация и экспорт" (10 млрд рублей), поддержка проекта "Сухой Суперджет 100" (6 млрд рублей),
- сельское хозяйство (7 млрд рублей — из них 5 млрд на субсидии строителям теплиц),
- проект "Цифровая экономика" (3,3 млрд).
В сфере медицины средства будут направлены на помощь:
- хосписам (4,4 млрд рублей),
- подключение больниц к интернету (3,5 млрд рублей) и повышение квалификации врачей (2,5 млрд рублей).
Почти 80 миллиардов распределились в том числе по "отдельным мероприятиям МИД РФ", на ЛЭП на Чукотке и "Русские сезоны в Италии".
Резервы правительства на три оставшихся квартала невелики, так что в экстренном случае потребуется пересмотр бюджета, пишет ura.ru.
Резервный фонд правительства не имеет ничего общего с Резервным фондом РФ, который прекратил свое существование в конце 2017-го года. После этого он был слит с Фондом национального благосостояния, сообщала "Русская планета".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.