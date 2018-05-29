"Мария-Ра" начнет продавать лыжи и палочки под своим брендом

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Спортивный инвентарь "Мария-Ра". Фото: "Мария-Ра". Спортивный инвентарь "Мария-Ра". Фото: "Мария-Ра". Спортивный инвентарь "Мария-Ра". Фото: "Мария-Ра". Спортивный инвентарь "Мария-Ра". Фото: "Мария-Ра". Александр Ракшин и Нил Старрок. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Спортивный инвентарь появится на витринах сопутствующих товаров, где сейчас продают, например, одноразовую посуду и футболки. Под брендом "Мария-Ра" предложат товары массового спроса: кепки, шапки, шарфики, перчатки, куртки, носки. Кроме этого ритейлер планирует продавать детские лыжные ботинки производства фабрики Fischer, а также лыжи из Австрии — детские и для юниоров.

Александр Ракшин,

руководитель компании "Мария-Ра":

— В 2017 году мы начали прорабатывать тренд: "С "Мария-Ра" от здорового питания к здоровому образу жизни". Мы не только акции проводим, а еще будем помогать экипироваться по умеренным ценам качественным инвентарем. Для этого мы выходим на большой объем заказа, получаем выгодные условия от производителей.

Ракшин рассказал, что торговая сеть откажется от наценки на такие товары. "Окончательная цену пока назвать не могу, переговоры продолжаются", — уточнил бизнесмен.

Александр Ракшин,

собственник компании "Мария-Ра":

— Мы стремимся предложить покупателям товар высокого качества. Ботинки, в которых не будут мокнуть ноги. Лыжи девятого класса качества (максимальный — одиннадцатый) и так далее.

Не только лыжи

Следующий этап — строительство спортивной базы на Трассе здоровья в Барнауле. Уже разработан эскизный проект рядом с территорией "Динамо". Здесь должны быть комфортные раздевалки с душевыми, прокат инвентаря, персональное хранение лыж и велосипедов, рассказал Ракшин.

Идею предприниматель озвучил на прием у губернатора края Александра Карлина. Он сказал, что рассмотрит вопрос о выделении земли под базу. "Мы ждем ответа со дня на день, — говорит Ракшин. — Это будет хороший проект, направленный на оздоровление горожан. Мы не планируем зарабатывать на нем, поэтому отдых и занятия спортом на этой базе будут доступными".