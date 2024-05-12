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Мастерская Бродского и елизаветинское барокко. Чем прославился барнаульский скульптор Петр Миронов

Altapress.ru рассказывает, как художник и скульптор Петр Миронов покорил публику монументальными скульптурами, реставрировал Смольный и шесть лет создавал композицию «Прощание», которая сейчас гордо стоит на барнаульской площади Победы.

Скульптурная композиция "Прощание" на площади Победы, автор Петр Миронов.
Скульптурная композиция "Прощание" на площади Победы, автор Петр Миронов.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Петр Миронов родился 13 апреля 1932 года в Ленинграде. С началом войны его семью эвакуировали в Томск. Позже юноша все-таки поступил в Ленинградское архитектурно-художественное училище, где в качестве дипломной работы реставрировал Смольный дворец, выполненный в стиле елизаветинского барокко.
  • Миронов работал над оформлением дворца художников в Караганде — здесь он создал первую монументальную скульптуру Маяковского.
Художник и скульптор Петр Миронов.
Художник и скульптор Петр Миронов.
vk.com/kraevedaltay
  • После военной службы в 1955 году Миронов приехал в Барнаул. Вскоре он создал памятник «Кире Баеву. От пионеров Алтая. 1958-1962», который установили у Молодежного театра.
  • Петр Миронов стал членом Союза художников России, общался с ведущими скульпторами страны и работал в мастерской автора памятника Ленину на площади Советов — Исаака Бродского.
  • С 1960-х Миронов работал над скульптурной группой «Прощание», которую сегодня можно увидеть на площади Победы. Если совместить высоту скульптуры и стелы, получится 30 метров.
  • Скульптор вместе с Константином Чумичевым создали бюст Горького и обелиск «Павшим землякам в годы войны» для Шипуновского района. Его же авторства — обелиск «Журавли» в селе Шипуново и мемориальный знак Шишкову на Чуйском тракте.
  • В 1982 году Петр Миронов создал памятник Лисавенко для Барнаула, спустя четыре года — монументальную композицию памяти воинов-земляков для Краснощеково. А еще через два — скульптурную композицию, посвященную первоцелинникам Ключевского района.
Мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в с. Краснощеково (Краснощековский район), автор Петр Миронов.
Мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в с. Краснощеково (Краснощековский район), автор Петр Миронов.
vk.com/kraevedaltay
  • В начале 1970-х на Алтае сформировалась творческая группа «Хлеб Сибири». В ней работали живописцы Ковешникова и Борунов, а руководил — Миронов.
  • В 1978 году Петру Миронову присвоили звание заслуженного художника РСФСР.
  • Миронов избирался председателем алтайского Союза художников. Был представителем II съезда художников РСФСР и III съезда художников СССР. Последние годы скульптор жил в Петербурге.

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