Мастерская Бродского и елизаветинское барокко. Чем прославился барнаульский скульптор Петр Миронов

- Петр Миронов родился 13 апреля 1932 года в Ленинграде. С началом войны его семью эвакуировали в Томск. Позже юноша все-таки поступил в Ленинградское архитектурно-художественное училище, где в качестве дипломной работы реставрировал Смольный дворец, выполненный в стиле елизаветинского барокко.
- Миронов работал над оформлением дворца художников в Караганде — здесь он создал первую монументальную скульптуру Маяковского.
Художник и скульптор Петр Миронов.
vk.com/kraevedaltay
- После военной службы в 1955 году Миронов приехал в Барнаул. Вскоре он создал памятник «Кире Баеву. От пионеров Алтая. 1958-1962», который установили у Молодежного театра.
- Петр Миронов стал членом Союза художников России, общался с ведущими скульпторами страны и работал в мастерской автора памятника Ленину на площади Советов — Исаака Бродского.
- С 1960-х Миронов работал над скульптурной группой «Прощание», которую сегодня можно увидеть на площади Победы. Если совместить высоту скульптуры и стелы, получится 30 метров.
- Скульптор вместе с Константином Чумичевым создали бюст Горького и обелиск «Павшим землякам в годы войны» для Шипуновского района. Его же авторства — обелиск «Журавли» в селе Шипуново и мемориальный знак Шишкову на Чуйском тракте.
- В 1982 году Петр Миронов создал памятник Лисавенко для Барнаула, спустя четыре года — монументальную композицию памяти воинов-земляков для Краснощеково. А еще через два — скульптурную композицию, посвященную первоцелинникам Ключевского района.
Мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в с. Краснощеково (Краснощековский район), автор Петр Миронов.
vk.com/kraevedaltay
- В начале 1970-х на Алтае сформировалась творческая группа «Хлеб Сибири». В ней работали живописцы Ковешникова и Борунов, а руководил — Миронов.
- В 1978 году Петру Миронову присвоили звание заслуженного художника РСФСР.
- Миронов избирался председателем алтайского Союза художников. Был представителем II съезда художников РСФСР и III съезда художников СССР. Последние годы скульптор жил в Петербурге.
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