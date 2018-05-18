24-25 мая в Барнауле пройдет необычный тренинг "Живой сервис"

Именно для того, чтобы проанализировать этот важный процесс именно в вашей компании, и создать пакет решений, позволяющий увеличить приток клиентов, в Барнауле пройдет двухдневный тренинг "Живой сервис". Накануне мероприятия мы пообщались с ведущим тренинга, экспертом в области корпоративных коммуникаций, специалистом в сфере организации и построения клиентского сервиса Иваном Хроменковым (г. Санкт-Петербург).

— Иван, сейчас предлагается проходит большое количество обучающих мероприятий, вебинаров, не учится только ленивый. В чем отличие вашего тренинга?

Иван Хроменков

— Я за свою жизнь получил опыт работы в совершенно разных сферах бизнеса, от менеджера по продажам металлообрабатывающего оборудования (ЗАО "Машспецсталь"), до регионального директора крупной международной Интернет-компании (Groupon Russia). И везде наблюдал одни и те же процессы и проблемы. Параллельно много учился, осваивал бизнес уже самостоятельно. В первую очередь я предприниматель, в разное время являлся учредителем и генеральным директором нескольких предприятий: PR-агентства "CleverPR", кулинарной студии "iCookery Lab", кейтеринговой компании "iCookery Catering", а также, соучредителем сети "Кафе Этномир", главным делом на сегодняшний момент для меня является проект "Культура сервиса"

Исходя из собственного опыта вывел для себя определенные алгоритмы, которые применимы к любой компании, и будут эффективно работать и на формирование рабочего коллектива и, как следствие, на привлечение и удержание клиентов в компании. Эти алгоритмы мы будем сразу же на тренинге осваивать и находить точки внедрения именно в вашей компании. То есть, наш тренинг – это на 80% практика.

— Если не секрет, какое образование вы получили?

— Я и сейчас учусь – постоянно повышаю свою квалификацию у испанских коллег, англичан в области психологии и организационного консультирования. У меня высшее экономическое, техническое, экологическое, психологическое образование то есть это четыре диплома. Проживаю в Санкт-Петербурге, что обязывает, знаете ли, культурная столица).

— Кстати, о культуре – почему ваша консалтинговая компания называется "Культура сервиса"?

Иван Хроменков

— Для меня проект "Культура Сервиса" значительно больше, чем просто консалтинговая компания. Для меня этот проект стал сейчас моей точкой влияния на отношения между людьми. Мне очень хочется, чтобы мои дети жили в другом Мире – там, где есть уважение и толерантность, терпимость и понимание, радость и вовлеченность. Мир, где каждый понимает, что его маленькое действие сегодня – это наше будущее завтра. И если ты улыбнулся продавщице в магазине, ты смог кому-то подарить маленькую радость. Если ты не выбросил бумажку на тротуар, а дошел до урны с ней – ты создаешь культуру чистоты. И из этих простых действий формируется иной мир вокруг нас, иная культура, иная Россия.

Для меня "Культура Сервиса" - это проект, способный изменить в России понимание отношений между людьми. Чтобы помимо отношений "купи-продай" мы смогли сместить фокус внимания на то, какие отношения мы выстаиваем с окружающими.

— Что вы для нас готовите, как будет проходить тренинг в Барнауле?

Иван Хроменков

— Наше мероприятие пройдет в формате лаборатории командного коучинга, продолжительностью 16 часов, тренинг разбит на блоки, в которых мы будем знакомиться, рассматривать "Внутренний сервис", "Путь клиента", "Точки Влияния", "Метанавыки общения", "Зоны ответственности".

Сервис складывается из трех составляющих: персональная ответственность каждого человека в команде; командное взаимодействие, доверие и умение решение конфликты;

системный результат (в том числе и прибыль) и решение бизнес-задач. И одно без другого быть не может. Сервис рождается там, где все три составляющие создают синергетический эффект, дополняя друг друга и усиливая. С нашими клиентами мы работаем над всеми тремя задачами одновременно, и это позволяет нам достигать качественно иного

результата.

— Можете перечислить, с какими организациями ваша консалтинговая компания работает? Так сказать, ваш результат клиентского сервиса?)

— Не секрет, конечно: ОАО "Сбербанк России", ЗАО "Банк Русский Стандарт", Коммерческий Банк "Система", факторинговая компания "Система-Фактор", финансовая корпорация "Лайф", Пробизнесбанк, Группа Компаний "Руна", "Консультант Плюс", "1С-Битрикс", МФПУ "Синергия", ОАО "Фондовая биржа РТС", Металлоинвестбанк, ОАО "Северсталь", фонд "Наше будущее", Biglion, Groupon Russia, Shopogolic и многие другие.

Я очень благодарен за доверие всем компаниям, с которыми мы являемся партнерами на протяжении многих лет. И надеюсь, к этому списку присоединятся барнаульские предприятия.

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