МЧС расылает предупреждения жителям Алтая из-за усиления ветра и гроз 1 мая

30 апреля МЧС разослало смс-сообщения предупреждением о надвигающейся непогоде 1 мая. Спасатели сообщают о том, что будет сильный ветер и возможны грозы.
По данным синоптиков, в отдельных районах края в ночь на 1 мая ожидается дождь, возможна гроза. Днем на большей части территории также будет идти дождь, местами сильный дождь, возможна гроза.
Ветер ночью западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с; днем он усилится: 7-12 м/с , местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в ночное время ожидается +5+...10, в восточных районах до +15. Днем +13...+18, в северо-западных районах до +8.
В Барнауле также будет дождь и ветрено. Температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов.
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