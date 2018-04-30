МЧС расылает предупреждения жителям Алтая из-за усиления ветра и гроз 1 мая

По данным синоптиков, в отдельных районах края в ночь на 1 мая ожидается дождь, возможна гроза. Днем на большей части территории также будет идти дождь, местами сильный дождь, возможна гроза.

Ветер ночью западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с; днем он усилится: 7-12 м/с , местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночное время ожидается +5+...10, в восточных районах до +15. Днем +13...+18, в северо-западных районах до +8.

В Барнауле также будет дождь и ветрено. Температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов.