Медведев сфотографировал мужской монастырь на новый iPhone X

Журналисты обратили внимание на новый смартфон премьер-министра России Дмитрия Медведева. Во время его визита 15 ноября в Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь он пользовался новинкой компании Apple —iPhone X.
«Чехол не успел еще купить»: Дмитрий Анатольевич сегодня снимал монастырь в Новом Иерусалиме на iPhone X pic.twitter.com/qbMUDcLCBE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2017 г.
Продажи новой модели стартовали в России 3 ноября, и сейчас ее стоимость колеблется в районе 79 990 — 91 990 рублей в зависимости от комплектации.
Дмитрий Медведев ранее признавался в том, что не любит продукт Windows, так как привык к технике Apple. iPhone у него появился в 2008 году, хотя в разное время в СМИ появлялись снимки премьер-министра с другими смартфонами, пишет ura.ru.
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