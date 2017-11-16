Медведев сфотографировал мужской монастырь на новый iPhone X

«Чехол не успел еще купить»: Дмитрий Анатольевич сегодня снимал монастырь в Новом Иерусалиме на iPhone X pic.twitter.com/qbMUDcLCBE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2017 г.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Ноя 15 2017 в 5:31 PST

Продажи новой модели стартовали в России 3 ноября, и сейчас ее стоимость колеблется в районе 79 990 — 91 990 рублей в зависимости от комплектации.

Дмитрий Медведев ранее признавался в том, что не любит продукт Windows, так как привык к технике Apple. iPhone у него появился в 2008 году, хотя в разное время в СМИ появлялись снимки премьер-министра с другими смартфонами, пишет ura.ru.