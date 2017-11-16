Медведев рассказал о своем участии в президентских выборах

Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев не планирует идти на грядущие выборы, заявил он, отвечая на вопрос Life.
"Я — нет, — смеясь, сказал Медведев. — В этом году выборов нет".
На уточняющий вопрос по поводу 2018 года он не ответил, ограничившись улыбкой.
Ранее о своем намерении участвовать в выборах президента объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Первая позиционирует себя как кандидат "против всех", вторая как защитник прав женщин и детей. Оппозиционер Алексей Навальный, который по закону не может баллотироваться в президенты, тем не менее также довольно успешно проводит свою кампанию, пишет znak.com. Что касается действующего главы государства Владимира Путина, то он еще не объявлял о том, что будет переизбираться на новый срок.
Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года. Ожидается, что избирательная кампания будет объявлена в декабре 2017 года.
Факт
Дмитрий Медведев занимал пост главы государства в 2008–2012 годах.
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