Медведев изменил порядок предоставления субсидий для оплаты ЖКХ

Председатель прапвительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении в порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).
Это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой энергии, отметили в правительстве.
Ранее сообщалось, что малоимущим россиянам планируют упростить процесс получения субсидии, которая полагается от государства на оплату услуг жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ).
Чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (только при этом условии начисляется материнская помощь), россиянам не надо будет самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ — сведения об этом, как и другие необходимые документы вместо заявителей будут запрашивать чиновники.
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