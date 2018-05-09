Медведев назначен премьер-министром РФ

Его кандидатуру поддержали 374 депутата (83,1%), против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего в голосовании приняли участие 430 парламентариев.

За Медведева проголосовали фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" высказались против.

После голосования Медведев поблагодарил депутатов и подчеркнул, что правительство будет открыто для критики, которая поможет ему в "реализации масштабнейших задач".

Напомним, 7 мая Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на рассмотрение в нижнюю палату. Процедура его назначения главой правительства завершилась после получения одобрения Госдумы и обнародования соответствующего президентского указа.



