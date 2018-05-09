Медведев назначен премьер-министром РФ

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева председателем правительства России, сообщает РИА Новости.
Его кандидатуру поддержали 374 депутата (83,1%), против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего в голосовании приняли участие 430 парламентариев.
За Медведева проголосовали фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" высказались против.
После голосования Медведев поблагодарил депутатов и подчеркнул, что правительство будет открыто для критики, которая поможет ему в "реализации масштабнейших задач".
Напомним, 7 мая Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на рассмотрение в нижнюю палату. Процедура его назначения главой правительства завершилась после получения одобрения Госдумы и обнародования соответствующего президентского указа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.