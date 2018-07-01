"Медведи меня не съели". Английский болельщик пристыдил британские СМИ за ужасы о ЧМ-2018

Стенания Times

В Times вышла статья с заголовком "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве". Авторы в материале утверждают, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не смогла распродать свою квоту билетов на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии, передает "Спорт-Экспресс".

Этот материал в ироничном ключе прокомментировало наше посольство в Лондоне:

— Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию.

Surprise: @thetimes complains of too few England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 supporters in Moscow - after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 июня 2018 г.

Напомним, что перед ЧМ-2018 пресса Великобритании призвала болельщиков не ехать в Россию. Фанатов заугивали возможными стычками с российскими "хулиганами", проявлениями расизма и другими угрозами.

Ответ простого болельщика

Английский болельщик Мэтт Мэйбери все-таки побывал в России и поболел за свою команду. Вернувшись на родину он сообщил, что британским СМИ должно быть стыдно за ту неправду, которую они распространяли о России.

Мэтт Мэйбери,

британский болельщик:

— Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна.