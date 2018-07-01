"Медведи меня не съели". Английский болельщик пристыдил британские СМИ за ужасы о ЧМ-2018

Британская издание Times посетовала на то, что английские болельщики оказались в меньшинстве в России на Чемпионате мира 2018. Над этим уже поиздевалось российское посольство в Лондоне. А англичанин Мэтт Мэйбери, вернувшийся с чемпионата, стал стыдить СМИ своей страны за недостоверную информацию о России, пишет Life.ru.
Стенания Times
В Times вышла статья с заголовком "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве". Авторы в материале утверждают, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не смогла распродать свою квоту билетов на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии, передает "Спорт-Экспресс".
Этот материал в ироничном ключе прокомментировало наше посольство в Лондоне:
— Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию.
Surprise: @thetimes complains of too few England🏴 supporters in Moscow - after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 июня 2018 г.
Напомним, что перед ЧМ-2018 пресса Великобритании призвала болельщиков не ехать в Россию. Фанатов заугивали возможными стычками с российскими "хулиганами", проявлениями расизма и другими угрозами.
Ответ простого болельщика
Английский болельщик Мэтт Мэйбери все-таки побывал в России и поболел за свою команду. Вернувшись на родину он сообщил, что британским СМИ должно быть стыдно за ту неправду, которую они распространяли о России.
Мэтт Мэйбери,
британский болельщик:
— Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна.
Back from 2 weeks in Russia alive.— Matt Maybury 🇬🇧🏴 (@ChezzerMaybury) 29 июня 2018 г.
I wasn’t attacked by blood thirsty hooligans, I wasn’t eaten by a bear & I haven’t been poisoned or killed.
The British media should be ashamed of themselves for their clear propaganda against the Russian people. Absolutely class country 🇷🇺 pic.twitter.com/83sZwjp8Kn
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