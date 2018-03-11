Мэр Барнаула Дугин взял на особый контроль уборку города от снега

— Если не начать вывозить этот снег сейчас, чуть позже здесь можем получить большие неприятности. Место низинное, происходит естественный сток воды, можно спровоцировать подтопление. Поэтому допускать здесь образование снега и дожидаться, пока он сам растает, недопустимо.





Складирование снега в неустановленном месте — на участке аллеи проспекта Космонавтов напротив автокомплекса "Техно–Маркет" — стало поводом для поручения главы города.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

— Не утруждая себя дорогой до приспособленного снегоотвала, "находчивые" водители приспособились сгружать собранный на прилегающих территориях снег прямо здесь. Это прямое нарушение. Поручение главе администрации Ленинского района - организовать на этом месте дежурство с целью выявить виновных и не допустить повторения подобных фактов, принять меры по минимизации последствий активного таяния скопившихся здесь запасов снега.