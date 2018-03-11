Мэр Барнаула Дугин взял на особый контроль уборку города от снега

Барнаульский мэр обратил внимание дорожных служб на то, что необходимо не только оперативно очистить улицы города от выпавшего накануне снега, но и побыстрее вывезти снежные кучи.
Это поручение он дал коммунальщикам во время традиционного субботнего объезда Барнаула.
Сергей Дугин,
мэр Барнаула:
— Организуйте работу таким образом, чтобы в первую очередь был убран снег рядом с остановками, пешеходными переходами, перекрестками, а также у торговых центров и других социально важных объектов, дабы не доставлять дополнительные неудобства горожанам. Особое внимание – очистке тротуаров. Под выпавшим снегом – лед, необходимо активно очищать тротуары от снега и продолжать обрабатывать песко-соляной смесью.
Во время объезда Дугин побывал на проспекте Космонавтов, где заметил, что Территория, прилегающая к торговым центрам, в частности, к ТЦ "Прораб" после ночных осадков утопает в снегу. А у проезжей части возвышаются пирамиды из ранее складированного снега.
Сергей Дугин,
мэр Барнаула:
— Если не начать вывозить этот снег сейчас, чуть позже здесь можем получить большие неприятности. Место низинное, происходит естественный сток воды, можно спровоцировать подтопление. Поэтому допускать здесь образование снега и дожидаться, пока он сам растает, недопустимо.
Складирование снега в неустановленном месте — на участке аллеи проспекта Космонавтов напротив автокомплекса "Техно–Маркет" — стало поводом для поручения главы города.
Сергей Дугин,
мэр Барнаула:
— Не утруждая себя дорогой до приспособленного снегоотвала, "находчивые" водители приспособились сгружать собранный на прилегающих территориях снег прямо здесь. Это прямое нарушение. Поручение главе администрации Ленинского района - организовать на этом месте дежурство с целью выявить виновных и не допустить повторения подобных фактов, принять меры по минимизации последствий активного таяния скопившихся здесь запасов снега.
В ходе субботнего объезда глава города неоднократно повторял о необходимости вывоза максимального объема снега до начала его активного таяния.
Также мэр дал письменное поручение главам администраций районов и службам города принять все исчерпывающие меры по улучшению дорожной ситуации, обеспечить своевременную обработку и очистку дорог, проездов, тротуаров, входных узлов торговых предприятий и социально значимых объектов.
В этом документе, который поставлен на особый контроль, мэр предписал управляющим организациям, собственникам торговых центров, предприятий различных форм собственности организовать работы по обработке песчано-солевой смесью тротуаров и прилегающих территорий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.