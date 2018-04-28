Меркель заявила Трампу, что не хочет иметь плохие отношения с Россией

— Мы очень тесно работаем с представителями администрации США, в частности с министром финансов, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие санкции могут оказать, чтобы понять, какие побочные последствия они могут иметь.





...об Украине:

— Мы, разумеется, обсудили Украину, здесь мы очень тесно вместе работаем против нелегитимных действий России. Принцип обеспечения территориальной целостности такой страны, как Украины, чрезвычайно важен, и его нужно соблюдать.

Я очень рада, что тесно сотрудничаем с администрацией США по этому вопросу в дополнение к минскому формату, мы продолжим это делать и впредь.