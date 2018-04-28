Меркель заявила Трампу, что не хочет иметь плохие отношения с Россией

Сегодня, 16:13.
Политика

27 апреля во время совместной пресс-конференции с президентом США канцлер Германии заявила, что не заинтересована иметь плохие отношения с Россией. Однако Ангела Меркель также рассказала, что работает вместе с Дональдом Трампом "против нелегитимных действий России", пишет ТАСС.

Владимир Путин и Ангела Меркель.
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Сайт президента РФ.

Она сообщила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.

Что сказала Меркель...

...об отношениях с Россией:

— Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами.

...о санкциях против РФ:

— Мы очень тесно работаем с представителями администрации США, в частности с министром финансов, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие санкции могут оказать, чтобы понять, какие побочные последствия они могут иметь.



...об Украине:

— Мы, разумеется, обсудили Украину, здесь мы очень тесно вместе работаем против нелегитимных действий России. Принцип обеспечения территориальной целостности такой страны, как Украины, чрезвычайно важен, и его нужно соблюдать.

Я очень рада, что тесно сотрудничаем с администрацией США по этому вопросу в дополнение к минскому формату, мы продолжим это делать и впредь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров