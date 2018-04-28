Меркель заявила Трампу, что не хочет иметь плохие отношения с Россией

27 апреля во время совместной пресс-конференции с президентом США канцлер Германии заявила, что не заинтересована иметь плохие отношения с Россией. Однако Ангела Меркель также рассказала, что работает вместе с Дональдом Трампом "против нелегитимных действий России", пишет ТАСС.
Она сообщила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.
Что сказала Меркель...
...об отношениях с Россией:
— Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами.
...о санкциях против РФ:
— Мы очень тесно работаем с представителями администрации США, в частности с министром финансов, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие санкции могут оказать, чтобы понять, какие побочные последствия они могут иметь.
...об Украине:
— Мы, разумеется, обсудили Украину, здесь мы очень тесно вместе работаем против нелегитимных действий России. Принцип обеспечения территориальной целостности такой страны, как Украины, чрезвычайно важен, и его нужно соблюдать.
Я очень рада, что тесно сотрудничаем с администрацией США по этому вопросу в дополнение к минскому формату, мы продолжим это делать и впредь.
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