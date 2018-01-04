МИД Германии выступил за введение вооруженных миротворцев на Донбасс

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в Донбасс следует ввести миротворцев ООН. Обязательным условием, по его мнению, должно стать "возобновление территориальной целостности Украины", сообщает РИА Новости.
Миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса, а Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии", сказал Габриэль. По словам министра, миссия должна пребывать "на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница".
Резолюцию о миротворцах внесли по распоряжению президента России в Совбез ООН 5 сентября. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.
11 сентября Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также "в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки".
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