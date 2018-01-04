МИД Германии выступил за введение вооруженных миротворцев на Донбасс

Миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса, а Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии", сказал Габриэль. По словам министра, миссия должна пребывать "на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница".

Резолюцию о миротворцах внесли по распоряжению президента России в Совбез ООН 5 сентября. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

11 сентября Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также "в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки".