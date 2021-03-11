Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Кино и ТВ

Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника»

Михаил Ефремов номинирован на кинопремию «Ника» за 2019 год в категории «Лучшая роль второго плана» — его имя значится в шорт-листе.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

Ефремов выдвинут за роль в фильме «Француз» Андрея Смирнова. Также на награду претендуют Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»).

В 2021 году будут определены лауреаты «Ники» сразу за два года — 2019-й и 2020-й, пишет bfm.ru.

Напомним, осенью 2020 года Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако позже срок уменьшили до 7,5 лет.

Свои условия в колонии он назвал приемлемыми, а других арестантов — «достойными и правильными» мужиками, которые оступились.

При этом Ефремов пожаловался, что пока не реализовал свои творческие планы и возможности. Ранее он задумал организовать тюремный театр.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость