Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника»

Михаил Ефремов номинирован на кинопремию «Ника» за 2019 год в категории «Лучшая роль второго плана» — его имя значится в шорт-листе .

Ефремов выдвинут за роль в фильме «Француз» Андрея Смирнова. Также на награду претендуют Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»).

В 2021 году будут определены лауреаты «Ники» сразу за два года — 2019-й и 2020-й, пишет bfm.ru.

Напомним, осенью 2020 года Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако позже срок уменьшили до 7,5 лет.

Свои условия в колонии он назвал приемлемыми, а других арестантов — «достойными и правильными» мужиками, которые оступились.

При этом Ефремов пожаловался, что пока не реализовал свои творческие планы и возможности. Ранее он задумал организовать тюремный театр.