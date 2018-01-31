Минэкономики "завернуло" запрет на анонимность в мессенджерах

Замечания к проекту высказали представители МТС, МГТС и "Яндекса". По их мнению, некоторые положения документа могут привести к многочисленным нарушениям прав пользователей.

Из-за того, что пока не приняты подзаконные акты, вступивший с 1 января закон об идентификации пользователей мессенджеров действовать не может.

В Минэкономразвития заявили, что никакие подзаконные акты пока не приняты и затруднились назвать какие-либо сроки. В пресс-службе ведомства заявили, что идет межведомственное согласование, пишет polit.ru.