Минфин предложил ввести вычеты НДФЛ для граждан, которые будут копить на пенсию

Вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что Минфин предлагает давать вычеты по НДФЛ для граждан, которые будут копить себе на пенсию.
По его словам, министерство также выступает за предоставление льгот по налогу на прибыль для работодателей, которые будут софинансировать накопления своих работников. Как считает Силуанов, находящиеся в трудоспособном возрасте люди "могли бы себе создавать дополнительный ресурс для использования уже в пенсионном возрасте", пишет "Коммерсант".
"Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли", — заявил глава Минфина в интервью телеканалу "Россия 1".
Силуанов добавил, что ведомство намерено подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Инициатива правительства не нашла поддержки у граждан: петицию на сайте Change.org с требованием отменить реформу подписали уже более 2,4 млн человек, пишет "Росбалт".
На этой неделе почти во всех регионах пройдут акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные профсоюзами, партиями и активистами.
22 июня в Барнауле на площади Свободы прошел пикет против повышения пенсионного возраста. Организатор акции — Алтайский краевой союз организаций профсоюзов.
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- Сюжет: Законопроекты и законы
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