Министр сельского хозяйства России включил сыр "Ламбер" в подарок сотрудникам

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 миллионов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Новогодний подарок от министра Ткачева сотрудникам. Фото: Telegram-канал Незыгарь.

Незыгарь опубликовал фото с набором продуктов и подписью "Новогодний подарок от министра Ткачева сотрудникам". На снимке - бутылка с российским шампанским, две палки колбасы, кофе, шоколадные конфеты, сливочное масло и алтайский сыр "Ламбер".

Напомним, скандал вокруг сыра "Ламбер" разгорелся в конце ноября после того, как Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовал результаты проверок, проведенных на "Рубцовском молочном заводе". Проверяющие нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. В ведомстве сообщили: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия.

После первого раза "Рубцовский молочный завод" был поставлен на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований. На основании протоколов испытаний в Реестре предприятий Таможенного союза "РЗМ" получил статус "временно ограничено".

Позже стало известно, что "Рубцовский молочный завод" не осуществлял контроль пастеризованного молока из Омска и Красноярска, что является обязательным условием при производстве продукции. Кроме того, то оборудование, которое используется на предприятии, уже не соответствует современным требованиям. ГОСТ по молоку, заложенный в системе тест-контроля, устарел еще в 2015 году.

Также ведомство выяснило, что предприятие использовало концентрат молочных белков французского происхождения. Как запрещенная на территории России продукция попала на Алтай, сейчас выясняют таможенные органы.

При этом Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю заявило об отсутствии претензий к сыру "Ламбер", который выпускают на "Рубцовском молочном заводе" компании PepsiCo Россия. В региональном ведомстве заявляют: претензий к качеству продукта нет ни с их стороны, ни со стороны потребителей.