Минобороны впервые опубликовало ролик о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире

Среди других приоритетных задач Службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных аварий на территории РФ. Также на Службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.

Результаты контроля предоставляются Службой специального контроля в Национальный центр управления обороной РФ и другие органы военного и государственного управления.

В мае ССК исполняется 60 лет.