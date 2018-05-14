Минобороны впервые опубликовало ролик о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире

Минобороны РФ впервые опубликовало видеоролик о работе сотрудников службы специального контроля (ССК). Служба контролирует испытания ядерного оружия за рубежом, говорится в описании ролика.
Среди других приоритетных задач Службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных аварий на территории РФ. Также на Службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны.
Результаты контроля предоставляются Службой специального контроля в Национальный центр управления обороной РФ и другие органы военного и государственного управления.
В мае ССК исполняется 60 лет.
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