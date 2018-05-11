Барнаульские многодетные семьи оказались должниками из-за внезапной отмены льготы на свет

Скидка на коммунальные услуги была предусмотрена президентским указом от 5 мая 1992 года. Отвечать за это должны органы исполнительной власти каждого региона. Однако все это время ни на федеральном, ни на краевом уровне не было прописано, кто именно предоставляет льготу и за счет какого бюджета.

"Барнаульская горэлектросеть" предоставляла скидку в 30% многодетным семьям, а после взыскивала эту сумму с краевого бюджета. Но в 2018 году коммунальщики выяснили, что ни один закон не обязывает их это делать. Этот факт подтвердила краевая прокуратура.

Откуда долг?

Теперь нуждающиеся барнаульские многодетные семьи фактически остались без льготы. Также они должны доплатить разницу за 2017 год. Дело в том, что получить из краевого бюджета потраченную на льготу сумму за прошлый год ресурсовику не удалось. Все эти затраты автоматически записали на вчерашних льготников. В результате у многих семей суммы долга достигли 5-6 тысяч рублей, а одна из читательниц altapress.ru оказалась должна аж 15 тысяч рублей.

Бывшие льготники говорят, что их даже не предупредили о долгах. В квитанциях эту информацию не указывали, она появилась только на сайте БГЭС.

Что говорят в БГЭС?

Как рассказали altapress.ru в БГЭС, организация постаралась пойти навстречу людям: пени на этот долг начислять не будут и предоставят вынужденным должникам рассрочку до конца 2018 года.

Что советуют чиновники?

В краевом Министерстве труда и соцзащиты, как оказалось, за данную меру соцподдержки тоже не отвечают. Людям советуют оформить субсидию на возмещение части затрат на коммунальные услуги.

Но ее могут получить только те абоненты, у кого нет задолженностей. А значит, чтобы вновь иметь право на льготу по оплате электроэнергии, нужно сначала рассчитаться с горэлектросетью.