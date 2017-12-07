Модернизация и экспорт в Китай: какие перспективы для себя видят пищевые предприятия Алтайского края

Краткое содержание

В плюсе

Несмотря на то что календарный год еще не окончен, эксперты осторожно начинают подводить его итоги. Для пищевой промышленности края они вполне позитивные. По итогам 10 месяцев видно, что отрасль идет впереди всей региональной переработки. Мало того, индекс промпроизводства здесь на 3 п. п. выше общероссийского показателя.

"Это говорит о том, что предприятия заинтересованы в модернизации своих производств, увеличении объемов, в создании новых цехов и рабочих мест", — резюмировал Александр Большаков, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Ожидается, что объем инвестиций в основной капитал пищевых предприятий составит порядка 4 млрд рублей. Это не больше, но и не меньше прошлогоднего показателя, что, в принципе, уже хорошо. По словам Большакова, в текущем году в крае реализован ряд крупных проектов. Речь, в частности, идет о строительстве второго цеха рафинации мощностью 210 тонн масла в сутки на "Барнаульском маслоэкстракционном заводе" компании "Юг Сибири". Новый объект предприятие возвело с нуля. Работы длились чуть больше года. Помимо непосредственно производственного комплекса, новый цех включил в себя участок водоподготовки и локальные очистные сооружения. В общей сложности в строительство комплекса завод вложил более 600 млн рублей. Для функционирования цеха также построили новую котельную стоимостью 86 млн рублей.

Масштабную программу модернизации своих перерабатывающих мощностей реализует компания "Киприно". В 2016 году она полностью перестроила свое предприятие "Троицкий маслосыродел", увеличив его мощности по переработке молока почти в два раза. В этом году такие же работы должны завершиться на заводе в Третьяковском районе.

Также провели модернизацию такие крупные производители напитков, как "Барнаульский пивоваренный завод", "Борихинский пивзавод" и "Бочкари".

Близкий, но сложный Китай

Устойчивым трендом этого года стали поставки алтайской продукции на экспорт. Причем отгрузки велись не только традиционной нашей продукции — муки, крупы и масла. Хорошим спросом за рубежом пользуются алтайский мед, кондитерская продукция, мороженое. Активно в плане экспорта алтайские предприятия начали работать с Китаем. Страна, только в прошлом году открывшая свои рынки для сельхозпродукции, на первый взгляд кажется очень привлекательной и по поставкам готовой продукции. Правда, на деле не все так просто. Сложившиеся стереотипы в отношении завезенных товаров (они в Китае зачастую выставляются на отдельных полках), сложности с документацией и высокая стоимость доставки делают рынок Китая труднодоступным.

Есть вероятность, что в 2018 году один из этих препонов удастся преодолеть. В сентябре этого года федеральное правительство приняло постановление, согласно которому предприятиям, ведущим экспортную деятельность, будут компенсировать часть затрат на транспортировку продукции. Как сообщил на заседании экспертного совета Александр Большаков, сумма причитающихся субсидий для Алтайского края на следующий год уже определена и составит 33 млн рублей, это треть общероссийского объема.

"В Китай алтайские зернопереработчики пока поставляют муку и крупы в мелких пакетах двухкилограммовой фасовки, — рассказал Виталий Копытов, генеральный директор экспортной компании “Алтайские мельницы”. — Надо сказать, что эти поставки помогают нам становиться лучше. Китай предъявляет высокие требования и к качеству продукции, и к упаковке, и к оборудованию вагонов. За время работы с партнерами из этой страны мы пересмотрели очень многое в своей работе. На сегодняшний день очевидно, что на этом рынке мы будем продолжать работать, расширяя свое присутствие. Пока же поставки ведутся только в северные провинции. Есть еще юг Китая. Это совершенно другой сегмент со своими особенностями".

Взамен пшеницы

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Наряду с экспортом алтайские пищевые предприятия активно осваивают новые для себя направления. Так, в 2016 году компания "Алтайский букет", специализирующаяся на производстве БАДов и функцио­нального питания, приступила к новому проекту. Совместно с китайскими партнерами предприятие начало выращивать в крае лекарственные травы. По словам Сергея Мухортова, гендиректора "Алтайского букета", результат превзошел все ожидания. За 120 дней вегетации растения показали такой рост, который в условиях Поднебесной возможен только на второй или третий год. "“Чем вы их поливали?” — спросили у нас удивленные китайцы", — рассказал на экспертном совете С­ергей Мухортов.

Эксперт уверен: выращивание лекарственных трав может стать альтернативой традиционному сельскому хозяйству на Алтае. По его мнению, через пять лет площади под ними могут составить около 500 тыс. га. Учитывая стоимость самих растений и их концентратов, данное направление может стать по-настоящему выгодным.

Цитата

Ольга Ермолова,

региональный директор Сибирского филиала "Промсвязьбанка":

— Предприятия пищевой отрасли вызывают особое восхищение. Они не только кормят жителей Алтайского края, но и создают рабочие места, делают достойные налоговые отчисления. И это не может не радовать. 2017 год стал переломным. Долгое время, и эксперты это подтверждают, в регионе были сложности с инвестиционным фоном. Не всякий предприниматель был готов вкладывать денежные средства в развитие. В нынешнем году мы смогли реализовать несколько интересных и перспективных проектов с клиентами. Так, компания "Киприно" увеличивает производство масла и сыра. Барнаульское предприятие "Любава" благодаря государственной поддержке по программе "6,5" завершает инвестиционный проект по строительству маргаринового цеха. Это еще раз подтверждает тот факт, что в Алтайском крае пищевая отрасль очень сильна, несмотря на то что регион находится в отдалении от основных рынков сбыта.

9 канди­датов

были внесены участниками экспертного совета в лонг-лист номинации "Пищевая промышленность" рейтинга "Менеджер года-2017". В этом году формат несколько изменился: отраслевые победители определяются в ходе отдельного голосования. Сначала участники экспертных советов формируют лонг-лист, а затем оценивают каждого из номинантов по нескольким критериям.

В этом году были отмечены

Владимир Анипченко ("Юг Сибири"),

Алексей Рыбников ("Барнаульский пивзавод"),

Валерий Гачман ("Грана"),

Антонида Устинова ("Модест"),

Сергей Решетник ("Алтайская крупа")

и другие.

Итоги опроса "Менеджер года" будут подведены 14 декабря на официальном награждении.

Цифра

34,8% составляет доля пищевых продуктов в общем объеме промышленной продукции в Алтайском крае.