МОК требует реформировать суд, который оправдал российских спортсменов

Вчера, 19:10.
Спорт

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортивный арбитраж в Лозанне (CAS), который снял подозрения в применении допинга с 28 российских спортсменов, необходимо реформировать, пишет "Интерфакс".

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг. Фото: commons.wikimedia.org, СС0.

"Мы не довольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS", — заявил Бах на пресс-конференции в Пхенчхане 4 февраля.

Бах также заявил, что решение о возвращении медалей  оправданным российским спортсменам будет приниматься в течение 30 дней после получения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда и ее изучения юристами.

Напомним, в минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане. Еще 11 спортсменам суд заменил пожизненный запрета на пропуск одной Олимпиады.

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