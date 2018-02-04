МОК требует реформировать суд, который оправдал российских спортсменов

"Мы не довольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS", — заявил Бах на пресс-конференции в Пхенчхане 4 февраля.

Бах также заявил, что решение о возвращении медалей оправданным российским спортсменам будет приниматься в течение 30 дней после получения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда и ее изучения юристами.

Напомним, в минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане. Еще 11 спортсменам суд заменил пожизненный запрета на пропуск одной Олимпиады.