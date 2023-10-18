Монгольская "Троя", трагедия на трагедии и сибирская Швейцария. Чем была наполнена жизнь исследователя Алтая — Николая Ядринцева

- Николай Ядринцев родился 18 октября 1842 года в Омске в семье купца. Мать с детства "одевала его щеголем" и прыскала духами, отправляя в пансион.
- В 1851 году Ядринцев переехал вместе с родителями в Томск, но в 17 лет уехал в Петербург и стал вольнослушателем в университете. Там же он познакомился с географом Григорием Потаниным и публицистом Серафимом Шашковым. С ними он часами разговаривал о Сибири и называл ее “царицей Азии”.
Николай Ядринцев, исследователь и публицист.
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- В 1865 году Ядринцева обвинили в сепаратизме — якобы он сплел заговор для отделения Сибири от России. Его отправили в ссылку в Архангельскую губернию. На самом деле он лишь размышлял об идее свободы регионов и отказа от централизованного управления страной. А еще — о том, почему развитие Сибири не пошло по пути Канады и США.
- В 1878 году Николай Ядринцев совершил первую экспедицию на Алтай как член Русского географического общества. А в 1880 году по результатам второй экспедиции составил географические карты Телецкого озера, реки Чуи и ее притоков. После этих путешествий он называл Алтай сибирской Швейцарией.
- Ядринцев посетил почти все районы Алтая. Его статьи «О мараловодстве на Алтае», «Поездка по Западной Сибири и в Горно-Алтайский округ» до сих пор актуальны.
- Николай Ядринцев основал газету "Восточное обозрение" в Петербурге. Намного позже его друг Потанин скажет: "Вся сибирская журналистика началась с Ядринцева".
Могила Николая Ядринцева на Нагорном кладбище (ныне Нагорный парк).
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- После смерти жены, Аделаиды Барковой, Ядринцев начал настолько пить, так, что к нему приставили няньку. Из запоя ему помог выйти Потанин, который предложил экспедицию в Монголию. Там исследователь нашел Каракорум — первую столицу империи Чингисхана. Эту находку сравнивают по значимости с открытием Трои.
- В 1894 году Ядринцев переехал в Барнаул, где собирался работать в статистическом бюро Управления Алтайского горного округа. Начать работу он не успел — скончался от опия, который принял из-за второй несчастной любви — Александры Боголюбской. Публициста похоронили на Нагорном кладбище Барнаула.