Монгольская "Троя", трагедия на трагедии и сибирская Швейцария. Чем была наполнена жизнь исследователя Алтая — Николая Ядринцева

143 года назад Николай Ядринцев назвал Алтайские горы сибирской Швейцарией. Altapress.ru рассказывает, как человек, чье имя носит барнаульская улица, мечтал о европейской цивилизации в Сибири, нашел первую столицу империи Чингисхана и не смог осуществить мечту — открыть собственную сибирскую газету.