Мороз, туман и гололед: синоптики рассказали о погоде на Алтае

5 января днем в Алтайском крае температура воздуха опустится до -24 °С. Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Погода в Алтайском крае: без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица;

температура днём -19-24 °С, в отдельных районах -13-18°С

ветер переменный, 1-6 м/с. Погода в Барнауле: днём без осадков, изморозь, утром возможен туман, на дорогах гололедица;

температура днем -16-18°С

ветер переменный, 1-6 м/с Погода в Республике Алтай: днём без осадков, на дорогах гололедица

температура днем -22…27 °С, местами - 13…18 °С, на побережье Телецкого озера -7…12 °С

ветер переменный, 2-7 м/с