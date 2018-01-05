Мороз, туман и гололед: синоптики рассказали о погоде на Алтае

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Жизнь

5 января днем в Алтайском крае температура воздуха опустится до -24 °С. Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима. Фото: Михаил Хаустов.

Погода в Алтайском крае:

  • без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица;
  • температура днём -19-24 °С, в отдельных районах -13-18°С
  • ветер переменный, 1-6 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днём без осадков, изморозь, утром возможен туман, на дорогах гололедица;
  • температура днем  -16-18°С
  • ветер переменный, 1-6 м/с

Погода в Республике Алтай:

  • днём без осадков, на дорогах гололедица
  • температура днем  -22…27 °С, местами - 13…18 °С, на побережье Телецкого озера -7…12 °С
  • ветер переменный, 2-7 м/с
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