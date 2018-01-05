Мороз, туман и гололед: синоптики рассказали о погоде на Алтае

5 января днем в Алтайском крае температура воздуха опустится до -24 °С. Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.
Погода в Алтайском крае:
- без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица;
- температура днём -19-24 °С, в отдельных районах -13-18°С
- ветер переменный, 1-6 м/с.
Погода в Барнауле:
- днём без осадков, изморозь, утром возможен туман, на дорогах гололедица;
- температура днем -16-18°С
- ветер переменный, 1-6 м/с
Погода в Республике Алтай:
- днём без осадков, на дорогах гололедица
- температура днем -22…27 °С, местами - 13…18 °С, на побережье Телецкого озера -7…12 °С
- ветер переменный, 2-7 м/с
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