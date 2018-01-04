Мошенник выпросил у алтайской женщины 8 тысяч рублей через соцсеть

Бийчанка, хотя и знала о подобных способах обмана, отправила "знакомому" около 8 тысяч рублей. Спустя некоторое время она догадалась, что общалась не со своим знакомым, а с мошенником. Женщина обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность мошенника.

Полицейские призывают жителей Алтайского края быть внимательными и бдительными при совершении различных интернет-сделок. Не стоит доверять неизвестным лицам, которые просят деньги в долг или предлагают совершить различные финансовые операции. Нельзя никому сообщать данные банковской карты, приходящие по СМС пароли. Необходимо тщательно проверять информацию с предложениями, поступающими от незнакомых людей.

В случае совершения преступления нужно сообщить в полицию по телефонам: 02 (112 с мобильного), либо на "телефон доверия" ГУ МВД России по Алтайскому краю 128.