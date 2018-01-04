Мошенник выпросил у алтайской женщины 8 тысяч рублей через соцсеть

Жительница Бийска попалась на одну из популярных уловок мошенников. Через одну из социальных сетей ей написали с аккаунта ее знакомого от его имени и попросили срочно занять 10 тысяч рублей. Позднее оказалось, что страничку этого человека взломали, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Бийчанка, хотя и знала о подобных способах обмана, отправила "знакомому" около 8 тысяч рублей. Спустя некоторое время она догадалась, что общалась не со своим знакомым, а с мошенником. Женщина обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность мошенника.
Полицейские призывают жителей Алтайского края быть внимательными и бдительными при совершении различных интернет-сделок. Не стоит доверять неизвестным лицам, которые просят деньги в долг или предлагают совершить различные финансовые операции. Нельзя никому сообщать данные банковской карты, приходящие по СМС пароли. Необходимо тщательно проверять информацию с предложениями, поступающими от незнакомых людей.
В случае совершения преступления нужно сообщить в полицию по телефонам: 02 (112 с мобильного), либо на "телефон доверия" ГУ МВД России по Алтайскому краю 128.
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