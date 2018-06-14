Мутко заявил, что в сборной России собраны лучшие игроки

Вице-премьер России, председатель координационного совета при правительстве по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко выразил мнение, что на ЧМ-2018 в составе национальной сборной России по футболу выступят лучшие игроки, которые имеются в распоряжении главного тренера команды Станислава Черчесова.
"Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки. Ребята готовились, и все, что у них есть, они отдадут, я уверен в этом. А уж уровень какой есть, такой и будем показывать", — цитирует Мутко ТАСС.
На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, пишет Газета.Ru.
14 июня на стадионе "Лужники" президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии.
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