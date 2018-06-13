Как выглядит бельгийская красавица, которая выиграла титул "Мисс Мундиаль 2018"

Чемпионат мира по футболу 2018 еще не начался, а Бельгия уже победила в одном из околофутбольных соревнований: 18-летняя подданая этой страны завоевала титул "Мисс Мундиаль 2018". Конкурс красоты, в котором приняли участие представительницы всех 32 стран, участвующих в ЧМ-2018, прошел накануне в Германии, пишет Газета.ru.
Кудряшка Зоэ Брунет, как зовут победительницу, заявила: "Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира".
Что такое "Мисс Мундиаль"
Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе. За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых.
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