Как выглядит бельгийская красавица, которая выиграла титул "Мисс Мундиаль 2018"

Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette. Зоэ Брунет, "Мисс Мундиаль 2018". Фото: www.instagram.com/mrs.crollette.

Кудряшка Зоэ Брунет, как зовут победительницу, заявила: "Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира".

Что такое "Мисс Мундиаль"

Конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно правилам, представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе. За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых.