Мужчина спрятал под чехлами сидений шкурки соболей и хотел ввезти их в Алтайский край

У водителя, который хотел попасть в Алтайский край из Казахстана, изъяли партию шкурок соболя, сообщает пресс-служба краевого пограничного управления ФСБ России.
Шкурки соболей. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Шкурки соболей. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Машину проверяли в конце декабря в автомобильном пункте пропуска "Михайловка" во время пограничного контроля. Автомобиль под управлением россиянина въехал из Казахстана. Пограничники нашли в машине 18 невыделанных соболиных шкурок. Их спрятали под чехлами передних сидений.
Документов на перевозку груза у водителя не было. Шкурки животных изъяли и отправили на экспертизу. За контрабанду мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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