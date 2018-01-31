Мужчина спрятал под чехлами сидений шкурки соболей и хотел ввезти их в Алтайский край

Шкурки соболей. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Шкурки соболей. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Машину проверяли в конце декабря в автомобильном пункте пропуска "Михайловка" во время пограничного контроля. Автомобиль под управлением россиянина въехал из Казахстана. Пограничники нашли в машине 18 невыделанных соболиных шкурок. Их спрятали под чехлами передних сидений.

Документов на перевозку груза у водителя не было. Шкурки животных изъяли и отправили на экспертизу. За контрабанду мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.