Музыканта Петара Мартича приговорили к выдворению из РФ

SHOT сообщает, что Мартича обвиняют в пропаганде запрещенных веществ в своих песнях.
Помимо этого, певца обязали выплатить 20 тыс. рублей штрафа.
Источник сообщает, что такое наказание музыканту дала одна из его песен, выпущенная в 2023 году.
Петар Мартич с 2002 года учился в московской школе, поступил в университет, но не окончил его. Свою музыкальную деятельность начал в 2014 году.
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