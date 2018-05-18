На Алтае будут судить контрабандиста леопардов и удавов

На пограничном контроле были обнаружены питон тигровый темный, два удава императорских, ара сине-желтый, ара зеленокрылый, ара солдатский, три леопарда и пума. До решения суда животных оставили у хозяина, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Документы на животных у владельца передвижного зоопарка имелись, но документы на вывоз он оформлять не стал", — сообщили в ведомстве.

Рубцовский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Кулундинский районный суд Алтайского края.