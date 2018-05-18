На Алтае будут судить контрабандиста леопардов и удавов

Владельца передвижного зверинца из Искитима (Новосибирская область) обвиняют в контрабанде особо ценных животных: он не обратился в контролирующие органы за разрешением вывезти их за границу, пишет Интерфакс.
На пограничном контроле были обнаружены питон тигровый темный, два удава императорских, ара сине-желтый, ара зеленокрылый, ара солдатский, три леопарда и пума. До решения суда животных оставили у хозяина, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Документы на животных у владельца передвижного зоопарка имелись, но документы на вывоз он оформлять не стал", — сообщили в ведомстве.
Рубцовский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Кулундинский районный суд Алтайского края.
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