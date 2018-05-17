Тоже котик. Турист в Африке сделал видео, как леопард забавляется с его ногой

В Ботсване один из туристов дал дикому леопарду поиграть со своей ногой. Зверь приблизился к машине, а человеку решил позабавиться с диким животным как с домашней кошкой, пишет РИА Новости.
Хищник влез мордой в окно внедорожника, обнюхал ногу путешественника и потрогал ее когтистой лапой.
Леопард убежал, когда водитель завел мотор.
Сам авто видео заявил, что животное его не напугало: "Он был похож на большого котика".
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