Тоже котик. Турист в Африке сделал видео, как леопард забавляется с его ногой

В Ботсване один из туристов дал дикому леопарду поиграть со своей ногой. Зверь приблизился к машине, а человеку решил позабавиться с диким животным как с домашней кошкой, пишет РИА Новости.

Хищник влез мордой в окно внедорожника, обнюхал ногу путешественника и потрогал ее когтистой лапой. Леопард убежал, когда водитель завел мотор. Сам авто видео заявил, что животное его не напугало: "Он был похож на большого котика".