В Алтайском крае "Единая Россия" переманила к себе видного "жириновца" и будет его испытывать

5 июня и.о. вице-губернатора и бывший лидер краевых "жириновцев" Андрей Щукин написал заявление о вступлении в партию "Единая Россия". Однако, как сообщил секретарь краевой ячейки "ЕР" Александр Романенко, прежде чем чиновнику выдадут партбилет, ему придется пройти длительный испытательный срок.
Напомним, что заявление об уходе из ЛДПР Щукин не стал относить бывшим однопартийцам сам, а отправил его в конце прошлой недели с личным шофером. Из ЛДПР его исключили в минувший понедельник, 4 июня.
Евгения Боровикова, координатор отделения ЛДПР в Алтайском крае, сказала, что политик в заявлении попросил исключить его из ЛДПР по собственному желанию. Причин выхода не объяснил. Боровикова пожелала бывшему товарищу по партии "удачи в его начинаниях".
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения "ЕР":
— Могу предположить, что для Андрея Евгеньевича решение было непростым. Но я абсолютно уверен, что это верное решение. Для нас подобный случай не является прецедентом. Партия "Единая Россия" совершенно открытая структура. Мы заинтересованы в том, чтобы наш актив прирастал теми людьми, которые работают во благо региона, имеют авторитет и опыт в своей сфере.
Романенко заявляет, что Щукин имеет большой политический стаж и "является одним из ярких деятелей алтайской политики", поэтому его желание вступить в "Единую Россию" секретарь регионального отделения оценивает только положительно.
Но процедура вступления в партию подразумевает полугодовой испытательный срок. Для вице-губернатора не стали делать исключения. Поэтому пока Андрей Щукин остается беспартийным.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения "ЕР":
— Только выдержав полугодовой "экзамен" сторонник становится полноправным членом партии. Это правило едино для всех.
Андрей Щукин состоял в ЛДПР долгие годы и неоднократно избирался от этой партии в краевое заксобрание. С 2009 по 2015 годы он возглавлял краевое отделение ЛДПР. В начале 2017 года после перехода в краевое правительство заявлял, что не покинет партию Владимира Жириновского, даже работая замом Александра Карлина.
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