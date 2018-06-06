В Алтайском крае "Единая Россия" переманила к себе видного "жириновца" и будет его испытывать

Напомним, что заявление об уходе из ЛДПР Щукин не стал относить бывшим однопартийцам сам, а отправил его в конце прошлой недели с личным шофером. Из ЛДПР его исключили в минувший понедельник, 4 июня.

Евгения Боровикова, координатор отделения ЛДПР в Алтайском крае, сказала, что политик в заявлении попросил исключить его из ЛДПР по собственному желанию. Причин выхода не объяснил. Боровикова пожелала бывшему товарищу по партии "удачи в его начинаниях".

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения "ЕР":

— Могу предположить, что для Андрея Евгеньевича решение было непростым. Но я абсолютно уверен, что это верное решение. Для нас подобный случай не является прецедентом. Партия "Единая Россия" совершенно открытая структура. Мы заинтересованы в том, чтобы наш актив прирастал теми людьми, которые работают во благо региона, имеют авторитет и опыт в своей сфере.

Романенко заявляет, что Щукин имеет большой политический стаж и "является одним из ярких деятелей алтайской политики", поэтому его желание вступить в "Единую Россию" секретарь регионального отделения оценивает только положительно.

Но процедура вступления в партию подразумевает полугодовой испытательный срок. Для вице-губернатора не стали делать исключения. Поэтому пока Андрей Щукин остается беспартийным.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения "ЕР":

— Только выдержав полугодовой "экзамен" сторонник становится полноправным членом партии. Это правило едино для всех.

Андрей Щукин состоял в ЛДПР долгие годы и неоднократно избирался от этой партии в краевое заксобрание. С 2009 по 2015 годы он возглавлял краевое отделение ЛДПР. В начале 2017 года после перехода в краевое правительство заявлял, что не покинет партию Владимира Жириновского, даже работая замом Александра Карлина.