На Алтае 20-летняя девушка после ссоры ранила ножом знакомого

По данным полиции, в районную больницу доставили жителя Горно-Алтайска с ножевым ранением. Полицейские выяснили, что мужчина приехал в гости к знакомым в Усть-Канский район. Там он выпивал вместе с подозреваемой, ранее судимой 20-летней жительницей села Тюдрала. Мужчина и девушка поссорились, она схватила нож и ударила потерпевшего в спину.

После этого мужчина вышел на улицу, где сельчане оказали ему помощь.

Сейчас полицейские проводят проверку.