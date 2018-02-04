На Алтае 20-летняя девушка после ссоры ранила ножом знакомого

В Усть-Канском районе Республики Алтай 20-летняя девушка после пьяной ссоры ударила ножом в спину 46-летнего знакомого, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, в районную больницу доставили жителя Горно-Алтайска с ножевым ранением. Полицейские выяснили, что мужчина приехал в гости к знакомым в Усть-Канский район. Там он выпивал вместе с подозреваемой, ранее судимой 20-летней жительницей села Тюдрала. Мужчина и девушка поссорились, она схватила нож и ударила потерпевшего в спину.
После этого мужчина вышел на улицу, где сельчане оказали ему помощь.
Сейчас полицейские проводят проверку.
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