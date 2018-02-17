На Алтае мужчину обманули на 20 тысяч при покупке в интернете

Для покупки двух контейнеров потерпевший связался с продавцом. Незнакомец рассказал, что может отказаться от сделки с другими людьми, если ему отправят предоплату. Мужчина согласился и перевел 20 тысяч рублей. После этого связаться с продавцом не удалось: номер телефона был недоступен.

Полицейские проводят проверку и устанавливают личность мошенника.

Напомним, ранее жителя Республики Алтай два раза за месяц обманули при покупке дизельного двигателя.