На Алтае мужчину обманули на 36 тысяч рублей в "Одноклассниках"

Житель Республики Алтай нашел в "Одноклассниках" объявление о продаже нагрудных знаков, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, мужчина позвонил продавцу и договорился о покупке нагрудных знаков. Он перевел незнакомцу 36 тысяч рублей. Мошенник обещал отправить товар через несколько дней. Позже потерпевший не получил посылку, а страница продавца была удалена. Дозвониться до злоумышленника также не получилось.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Алтайского края, который признал свою вину.
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