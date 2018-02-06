На Алтае мужчину обманули на 36 тысяч рублей в "Одноклассниках"

По предварительной информации, мужчина позвонил продавцу и договорился о покупке нагрудных знаков. Он перевел незнакомцу 36 тысяч рублей. Мошенник обещал отправить товар через несколько дней. Позже потерпевший не получил посылку, а страница продавца была удалена. Дозвониться до злоумышленника также не получилось.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Алтайского края, который признал свою вину.