На Алтае потеплеет до +30 градусов

24 мая лишь в в отдельных районах края может пройти дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с с усилением до 15-20 м/с. В Барнауле в этот четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха +10...+12.

Уже 25 мая столбики термометров преодолеют отметку в 20 градусов тепла. Синоптики обещают в пятницу +17...+22 градусов. В отдельных районах дождь, гроза. Ветер западный, 6-11 м/с местами порывы до 21 м/с . В Барнауле будет +17...+19, дождь, возможна гроза.

В субботу 26 мая ожидается +20...+25 в южных районах до +30 градусов. В отдельных районах дождь, гроза, при грозе в юго-западных районах возможен град. Ветер юго- западный, 6-11 м/с, при грозе местами порывы до 20 м/с. В Барнауле +23...+25, во второй половине дня дождь, возможна гроза.