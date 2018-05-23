На Алтае президента "Федерации подводного спорта" и его дочь осудят за едва не погибшего мальчика

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый арендовал в бассейне "Дельфин" в Бийске несколько дорожек для обучения плаванию детей. В нарушение квалификационных требований тренером он назначил свою дочь.

— Достоверно зная, что глубина бассейна "Дельфин" в мелкой части превышает 0,9 м. и не позволяет обеспечить безопасного нахождения в бассейне маленьких детей, обвиняемые осуществили набор детей в возрасте от 5-ти до 16 лет для обучения, — отмечают в ведомстве

В марте 2017 года во время тренировки тренер не смотрела за детьми. Маленький мальчик зашел в глубокую часть бассейна и погрузился на дно ванны, где долго был под водой на глубине более 3 метров. В результате механической асфиксии ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Напомним, первые несколько дней 6-летний мальчик находился в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Вскоре он задышал сам, начал реагировать на задаваемые вопросы.

Во время предварительного следствия обвиняемые не признали своей вины. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.