На Алтае сыграли шикарную свадьбу по мотивам вампирской саги "Сумерки"

Сегодня, 13:02.
Жизнь

В мае в Горном Алтае состоялась свадьба "Берег счастья". Источником вдохновения для оформления проекта послужила свадьба главных героев вампирской саги "Сумерки" Эдварда и Беллы.  

Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки".Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фото: Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фото: Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.

Выездную церемонию оформили по мотивам сцены кино — роскошной белой аркой из цветов и навесным потолком из живых глициний. Вес конструкции составил 85 килограммов, размеры — 10 на 3,5 метра, для оформления использовали 1100 глициний, рассказала на своей странице в Instagram барнаульский свадебный декоратор Татьяна Люхтина.

В дорожке выездной церемонии, по которой шла невеста, было использовано около 200 корней различной зелени и множество живых цветов. Декор выездной церемонии постарались максимально органично вписать в природную среду.

Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов.

В четвертой части саги "Сумерки" на свадьбе главных героев Беллы и Эдварда выездная церемония была оформлена в том же стиле — белая арка и цветочный потолок. 

Оформление выездной церемонии в фильме "Сумерки".
Оформление выездной церемонии в фильме "Сумерки".

Все мероприятие проходило на берегу Катуни на открытом воздухе. Площадкой стала база "Орлиное гнездо". Организатор свадьбы Айнура Субханкулова в своем Instagram отметила: из-за плохой погоды в мае был риск, что свадьбу испортит сильный холодный ветер, но молодоженам повезло — день выдался теплым и солнечным.

Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов.

Судя по плану рассадки гостей, торжество было небольшим — на 34 человека. Четыре праздничных стола накрыли на улице. Они были оформлены белыми скатертями, живой зеленью и цветами, салфетками из натуральной ткани.

Над столами подвесили красивые люстры, украшенные зеленью. Вечером все они зажглись и трансформировали площадку.

Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов.

Для оформления сцены, где выступала музыкальная группа, создали стену из живой зелени.

Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки".Фотограф Антон Сивов.
Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки".Фотограф Антон Сивов.

Интересно, что на фотографиях с торжества лица молодоженов не показаны. Известны лишь их имена — Владимир и Карина. 

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