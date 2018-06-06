На Алтае сыграли шикарную свадьбу по мотивам вампирской саги "Сумерки"

Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки".Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фото: Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фото: Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo. Свадьба на Алтае по мотивам саги "Сумерки". Фотограф Антон Сивов. Фото: @ainuraflamingo.

Выездную церемонию оформили по мотивам сцены кино — роскошной белой аркой из цветов и навесным потолком из живых глициний. Вес конструкции составил 85 килограммов, размеры — 10 на 3,5 метра, для оформления использовали 1100 глициний, рассказала на своей странице в Instagram барнаульский свадебный декоратор Татьяна Люхтина.

В дорожке выездной церемонии, по которой шла невеста, было использовано около 200 корней различной зелени и множество живых цветов. Декор выездной церемонии постарались максимально органично вписать в природную среду.

В четвертой части саги "Сумерки" на свадьбе главных героев Беллы и Эдварда выездная церемония была оформлена в том же стиле — белая арка и цветочный потолок.

Все мероприятие проходило на берегу Катуни на открытом воздухе. Площадкой стала база "Орлиное гнездо". Организатор свадьбы Айнура Субханкулова в своем Instagram отметила: из-за плохой погоды в мае был риск, что свадьбу испортит сильный холодный ветер, но молодоженам повезло — день выдался теплым и солнечным.

Судя по плану рассадки гостей, торжество было небольшим — на 34 человека. Четыре праздничных стола накрыли на улице. Они были оформлены белыми скатертями, живой зеленью и цветами, салфетками из натуральной ткани.

Над столами подвесили красивые люстры, украшенные зеленью. Вечером все они зажглись и трансформировали площадку.

Для оформления сцены, где выступала музыкальная группа, создали стену из живой зелени.

Интересно, что на фотографиях с торжества лица молодоженов не показаны. Известны лишь их имена — Владимир и Карина.