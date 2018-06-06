На Алтае сыграли шикарную свадьбу по мотивам вампирской саги "Сумерки"

В мае в Горном Алтае состоялась свадьба "Берег счастья". Источником вдохновения для оформления проекта послужила свадьба главных героев вампирской саги "Сумерки" Эдварда и Беллы.
Выездную церемонию оформили по мотивам сцены кино — роскошной белой аркой из цветов и навесным потолком из живых глициний. Вес конструкции составил 85 килограммов, размеры — 10 на 3,5 метра, для оформления использовали 1100 глициний, рассказала на своей странице в Instagram барнаульский свадебный декоратор Татьяна Люхтина.
В дорожке выездной церемонии, по которой шла невеста, было использовано около 200 корней различной зелени и множество живых цветов. Декор выездной церемонии постарались максимально органично вписать в природную среду.
В четвертой части саги "Сумерки" на свадьбе главных героев Беллы и Эдварда выездная церемония была оформлена в том же стиле — белая арка и цветочный потолок.
Все мероприятие проходило на берегу Катуни на открытом воздухе. Площадкой стала база "Орлиное гнездо". Организатор свадьбы Айнура Субханкулова в своем Instagram отметила: из-за плохой погоды в мае был риск, что свадьбу испортит сильный холодный ветер, но молодоженам повезло — день выдался теплым и солнечным.
Судя по плану рассадки гостей, торжество было небольшим — на 34 человека. Четыре праздничных стола накрыли на улице. Они были оформлены белыми скатертями, живой зеленью и цветами, салфетками из натуральной ткани.
Над столами подвесили красивые люстры, украшенные зеленью. Вечером все они зажглись и трансформировали площадку.
Для оформления сцены, где выступала музыкальная группа, создали стену из живой зелени.
Интересно, что на фотографиях с торжества лица молодоженов не показаны. Известны лишь их имена — Владимир и Карина.
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