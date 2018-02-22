На Алтае ребенок погиб от спичек после того, как посмотрел мультик про пожарных

По данным издания, следствие установило, что двое маленьких детей — сын хозяйки дома и племянник — смотрели мультфильм про пожарных. Взрослых не было дома, и мальчики взяли спички и стали разжигать "костер" на диване, чтобы оптом его потушить. На одном из детей вспыхнула синтетическая майка, мальчики испугались и выбежали на улицу.

Там мама и бабушка погасили огонь, занесли детей в дом и вызвали скорую помощь.

На следующий день, племянник хозяйки дома, который находился под опекой бабушки, скончался в больнице от термических ожогов.

Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, чтобы установить точные причины смерти ребенка, и пожарно-техническая—для установления причин возгорания.