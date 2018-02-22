На Алтае ребенок погиб от спичек после того, как посмотрел мультик про пожарных

4-летний мальчик из Тюменцевского района, который умер от ожогов после игры со спичками, "вдохновился" мультфильмом про пожарных, который смотрел перед трагедией. Об этом сообщают "Каменские известия".
По данным издания, следствие установило, что двое маленьких детей — сын хозяйки дома и племянник — смотрели мультфильм про пожарных. Взрослых не было дома, и мальчики взяли спички и стали разжигать "костер" на диване, чтобы оптом его потушить. На одном из детей вспыхнула синтетическая майка, мальчики испугались и выбежали на улицу.
Там мама и бабушка погасили огонь, занесли детей в дом и вызвали скорую помощь.
На следующий день, племянник хозяйки дома, который находился под опекой бабушки, скончался в больнице от термических ожогов.
Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, чтобы установить точные причины смерти ребенка, и пожарно-техническая—для установления причин возгорания.
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